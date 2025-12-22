Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനാ​ലാം സു​ഹാ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:44 AM IST

    നാ​ലാം സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ലാം സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    സുഹാർ ഫെസ്റ്റിവൽ മുൻ സീസണിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച

    Listen to this Article

    സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ നാ​ലാം പ​തി​പ്പ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര, പൈ​തൃ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ഒ​മാ​നി​യ മ്യൂ​സി​യം’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റും. എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് അ​നു​ഭ​വം മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി ഗ്രാ​മ​വും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി മ​ത്സ​രം, കൈ​റ്റ് ഫ്ലൈ​യി​ങ്, ഗോ-​കാ​ർ​ട്ടി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ഷോ​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടാ​കും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:suhargulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - The 4th Suhar Festival will begin today
    Similar News
    Next Story
    X