Madhyamam
    Oman
    Posted On
    9 Jan 2026 1:15 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 1:15 PM IST

    പതിനഞ്ചാമത് ഒമാൻ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് ഇന്ന്

    പതിനഞ്ചാമത് ഒമാൻ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് ഇന്ന്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബൗ​ഷ​ർ ബാ​ങ്കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ വേ​ദി​ക​ൾ ഉ​ണ​രും. രാ​ത്രി ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് ടി.​ഡി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് കേ​ര​ള ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ സ​ഖാ​ഫി ക​ട​ലു​ണ്ടി സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സ​ലാ​ല, നി​സ്‌​വ, സു​ഹാ​ർ, ബു​റൈ​മി, ബ​ർ​ക, സീ​ബ്, ബൗ​ഷ​ർ, മ​സ്ക​ത്ത്, ഇ​ബ്ര, ജ​അ​ലാ​ൻ, സൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും നാ​നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​സ്വാ​ദ​ക​രും എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. ഫാ​മി​ലി, യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, സോ​ൺ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​രാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജൂ​നി​യ​ർ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ട്ടു വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി-​യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ അ​ഭി​രു​ചി​യു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​സ​ര​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കു​ക. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള യു​വ​ത​യെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ബ​ദ്ർ അ​ൽ സ​മ, ഷ​ബീ​ർ കെ.​എ ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ, മ​മ്മൂ​ട്ടി മ​ക്ക, മു​സ്ത​ഫ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ബ​ർ​ക, റാ​സി​ഖ് ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ബ് ടി.​കെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ജാ​ഫ​ർ സ​അ​ദി, സാ​ഖി​ബ് ജി​ഫ്‌​രി, നി​യാ​സ് കെ. ​അ​ബു, റ​ഫീ​ഖ് എ​ർ​മാ​ളം, വി.​എം. ശ​രീ​ഫ് സ​അ​ദി മ​ഞ്ഞ​പ്പ​റ്റ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പ​യ്യോ​ളി തു​ടങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:literature festivalgulfOmanExpatriate Welfare Oman
