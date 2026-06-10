Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ വൈറൽ വിഡിയോ...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 7:10 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 7:28 PM IST

    ആ വൈറൽ വിഡിയോ ഒമാനിലേതല്ല; വിശദീകരണവുമായി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    തൊഴിലാളിയെ മർദിക്കുന്നതായി പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒമാനിലേതല്ലെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം
    ആ വൈറൽ വിഡിയോ ഒമാനിലേതല്ല; വിശദീകരണവുമായി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം
    cancel

    മസ്കത്ത്: തൊഴിലാളി മർദനത്തിനിരയാവുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അതിക്രമത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒമാനിൽ നിന്നുള്ളതല്ലെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഒമാനുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത, മുമ്പ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച പഴയ വീഡിയോയാണിതെന്നും മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രസ്തുത വീഡിയോക്ക് ഒമാനുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഒമാനിൽ തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടന്നുവെന്ന രീതിയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അടിയന്തര വിശദീകരണം. എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഒമാനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണ സംരക്ഷണവും നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിൽപരമായ നിയമലംഘനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇരകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും രാജ്യത്ത് ശക്തമായ നിയമസംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു.

    നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വാർത്തകളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളുടെയും സത്യാവസ്ഥ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രചരിപ്പിക്കാവൂ എന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Viral VideogulfMinistry of LaborOman
    News Summary - That viral video is not from Oman; Ministry of Labor clarifies
    Similar News
    Next Story
    X