Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:39 AM IST

    മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​യാ​തെ ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ലം

    മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​യാ​തെ ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ലം
    ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഫ​ല​ജ്

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന രം​ഗ​ത്ത് ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​സൂ​ത്രി​ത വി​ക​സ​നം ഗ്രാ​മ​ത​ല​ത്തി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ധി​കാ​ര​വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ണ്ട് കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചും നോ​ട്ടീ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​മു​ള്ള ചെ​ല​വു​കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ചാ​ര​ണ രീ​തി​യി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി, ഇ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​രെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗം കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​താ​യി കാ​ണാം.

    1963ൽ ​ന​ട​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​ന്നാ​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള എ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ. ജാ​തി​മ​ത പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ക​ക്ഷി​വ്യ​ത്യാ​സം പോ​ലും നോ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് കേ​ട്ട​റി​യാം.

    നീ​ണ്ട 16 കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം 1979 ലാ​ണ് പി​ന്നീ​ടൊ​രു ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തൊ​ക്കെ സാ​ന്ദ​ർ​ഭി​ക​മാ​യി ഓ​ർ​ത്തു​പോ​കു​ക​യാ​യാ​ണ്. മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ന്നും മാ​യാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് 1963 ലെ ​ആ മ​ത്സ​ര​കാ​ലം. എ​രു​​മേ​ലി​യാ​ണ് എ​ന്റെ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ടൗ​ൺ വാ​ർ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​രം എ​ന്റെ പി​താ​വും ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടു​കാ​ര​നും ത​മ്മി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​രു​വ​രും നാ​ട്ടി​ലെ സ​ജീ​വ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ. കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​കീ​യ​നാ​യി​രു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​താ​വി​നാ​യി​രു​ന്നു ആ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഇ​ന്നും ഏ​വ​ർ​ക്കും ഏ​റ്റ​വും ആ​വേ​ശ​മു​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ. ബ​ന്ധ​വും സ്വ​ന്ത​വും എ​ല്ലാം മാ​റ്റി​വെ​ക്കെ​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​മാ​ങ്ക​മാ​യി അ​തി​നെ കാ​ണാം. ഒ​രേ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രേ മു​ന്ന​ണി​യാ​യും പ​ര​സ്പ​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യും ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാം അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തീ​രാ​റു​ണ്ട്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം 1979ൽ ​ന​ട​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന്നെ വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​താ​വ് സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​വേ​ണ്ടി എ​നി​ക്കും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തും വ​ള​രെ ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ഡി​ലെ മു​ൻ മെം​ബ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പി​താ​വി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണം ചെ​യ്തു. ചെ​ല്ലു​ന്ന വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പി​താ​വി​നോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം എ​ന്നോ​ടും ആ​ളു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​തി​നെ എ​തി​ർ​ചേ​രി​ക്കാ​ർ ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നോ എ​ന്നു ഞാ​ൻ സം​ശ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 16 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മെം​ബ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഓ​രോ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും ഒ​രു അം​ഗ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ആ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​താ​വ്.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​ല് ദി​വ​സം എ​നി​ക്കും ഭ​യം തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും, ‘മ​ക​നെ പ​റ​ഞ്ഞു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി എ​തി​ർ ചേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നും മാ​റ്റി​ക്കൂ​ടെ’​എ​ന്നു​ള്ള ഒ​രു യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​വി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് പി​താ​വ് കൊ​ടു​ത്ത മ​റു​പ​ടി ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യം പ​ക​ർ​ന്നു. ‘അ​വ​നും അ​വ​ന്റേ​താ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത​വ​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​മ​ല്ലേ’ എ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​വി​നോ​ടു​ള്ള ആ ​ചോ​ദ്യം ഇ​ന്നും ഇ​ട​തു​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ന്നെ ഏ​റെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പി​താ​വ് പി​ന്തു​ണ​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു സ​ത്യം.

    പി​ന്നീ​ടി​ങ്ങോ​ട്ട് 1980ൽ ​പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചോ ആ​റോ ത​വ​ണ​യേ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഓ​രോ ത്രി​ത​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും കാ​ലം മ​ന​സ്സി​നെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ച് ശ​രീ​ര​വു​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും അ​തു തു​ട​രു​ന്നു.

