Madhyamam
    Oman
    ത​ർ​മ്മ​ത് കെ.​എം.​സി.​സി ടോ​പേ​ഴ്സ് മീ​റ്റും വ​നി​ത​വി​ങ് രൂ​പീവത്ക​ര​ണ​വും

    ത​ർ​മ്മ​ത് കെ.​എം.​സി.​സി ടോ​പേ​ഴ്സ് മീ​റ്റും വ​നി​ത​വി​ങ് രൂ​പീവത്ക​ര​ണ​വും
    കെ.​എം.​സി.​സി ത​ർ​മ്മ​ത് ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​നി​ത വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ത​ർ​മ്മ​ത് ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ടോ​പേ​ഴ്സ് മീ​റ്റും, വ​നി​താ വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. മു​ല​ദ്ദ സ​മാ ഫാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ടോ​പേ​ഴ്സ് മീ​റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ്ടു ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ 20 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​ക്മാ​ൻ ക​തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഫീ​ദ ത​സ്‌​നി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജി​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ടി.​കെ. ഷ​മീ​ർ, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, ഉ​സ്‌​മാ​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് ഖ​ദ്റ, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ന്ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​നീ​സ് അ​ഷ്റ​ഫ്, സ​മീ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​നി​താ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ത​സ്നീ​മ അ​ജ​നാ​സും കോ ​ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ആ​ബി​ദാ നി​സാ​മും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി അ​സ്ഫാ​ന ലു​ക്മാ​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത​ര വി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​റാ​യി ഷ​ർ​മി​ന ല​തീ​ഫ്, സ​ജി​ന ഷാ​ന​വാ​സ്, സ്വാ​ലി​ഹ ജം​ഷീ​ര്‍, നു​സ​റി​ൻ ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സി​ബി​ന അ​ൻ​സാ​രി, അ​ഫ്നാ​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    നു​അ്മാ​ൻ, നി​സാം അ​ണി​യാ​രം, ല​ത്തീ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ജ്നാ​സ്, റി​യാ​സ്, അ​സ്ക​ർ അ​ലി ഐ​നി​ക്കാ​ട്, സൈ​ദ് വാ​ണി​മേ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, പി.​സി. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സു​ബൈ​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര, ഷാ​ന​വാ​സ് ഹം​സ, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ പു​ളി​ക്ക​ൽ, , ഹി​ഷാം അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ജം​ഷീ​ർ മൊ​യ്ന​ക​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Tharmat KMCC Toppers Meet and Women Empowerment
