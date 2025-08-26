Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅല്‍ അന്‍സബ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:54 PM IST

    അല്‍ അന്‍സബ് സ്ട്രീറ്റില്‍ താൽക്കാലിക ഗതാഗത മാറ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    Representation image
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​ല്‍ അ​ന്‍സ​ബ് സ്ട്രീ​റ്റി​ല്‍ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഗ​താ​ഗ​ത മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. അ​ല്‍ അ​ന്‍സ​ബ്- ജി​ഫ്‌​നൈ​ന്‍ ര​ണ്ടു​വ​രി​പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ അ​ന്‍സ​ബ് സ്ട്രീ​റ്റി​ല്‍ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ട്രാ​ഫി​ക് ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന് ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്‍സാ​ബ് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ട് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും. റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കൊ​പ്പം ട്രാ​ഫി​ക് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsAl Ansabtemporarytraffic diversion
    News Summary - Temporary traffic diversion on Al Ansab Street
    Similar News
    Next Story
    X