Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാനിൽ താപനില 45...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 May 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 11:25 AM IST

    ഒമാനിൽ താപനില 45 ഡിഗ്രി കടന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാനിൽ താപനില 45 ഡിഗ്രി കടന്നു
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ വേനൽച്ചൂട് ശക്തമാകുന്നു. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് ദിമാ വത്തായീനിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തി; 45.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

    ബുധനാഴ്ച ഇതേ പ്രദേശത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന താപനില 43.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് താപനിലയിൽ 1.7 ഡിഗ്രിയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാഴാഴ്ച കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഫഹൂദ് (44.9 ഡിഗ്രി), ഷിനാസ് (44.6 ഡിഗ്രി), സുഹാർ (44.5 ഡിഗ്രി), റുസ്താഖ് (44.2 ഡിഗ്രി), ബർക്ക (44 ഡിഗ്രി) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ. വരും ദിവസങ്ങളിലും ചൂട് തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:temperaturegulfOman
    News Summary - Temperatures in Oman exceed 45 degrees
    Similar News
    Next Story
    X