Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:27 AM IST

    ടെ​ലി ബോ​യ്സ് ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ടെ​ലി ബോ​യ്സ് ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    ടെ​ലി ബോ​യ്സ് ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ സെ​വ​നി​ന്റെ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ടെ​ലി ബോ​യ്സി​ന്റെ 31ാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന്റെ ഏ​ഴാം സീ​സ​ണി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ടെ​ലി ബോ​യ്സ് ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ സെ​വ​നി​ന്റെ ടീം ​ഗ്രൂ​പ്പ് പൂ​ളി​ങ്ങും ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ഗാ​ർ​ഡ​ൻ റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. ന​ദ ഹാ​പ്പി​നെ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലാം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​റ്റു സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ, ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ലി ബോ​യ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല്, അ​ഞ്ച് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഗാ​ല സ്പോ​ർ​ട്സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. പ​ള്ളി​ശ്ശേ​രി റൈ​ഡേ​ഴ്സ്, സൈ​ദാ​ർ​പ​ള്ളി വി​ൽ​സ്, ടി.​സി മു​ക്ക് സൂ​പ​ർ കി​ങ്സ്, ചി​റ​ക്ക​ര ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്, സ്റ്റേ​ഡി​യം ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്, മ​ട​പ്പീ​ടി​ക സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ്, ത​ല​ശ്ശേ​രി ക്രി​ക്ക​റ്റേ​ഴ്സ്, മ​സ്ക​ത്ത് ടെ​ലി​ച്ചേ​രി​യ​ൻ​സ്, ഒ.​വി റോ​ഡ് ല​യ​ൺ​സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

