Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:26 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബിൽ തേ​ജ് ആ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബിൽ തേ​ജ് ആ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ലേ​ഡീ​സ് ഫോ​റം സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തേജ് ആ​ഘോ​ഷം

    സ​ലാ​ല : ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്, ലേ​ഡീ​സ് ഫോ​റം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ടീ​ജ് ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്ല​ബ് ഹാ​ളി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ വ​നി​ത​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി. തേജ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും നേ​പ്പാ​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വി​നെ​യും ദേ​വി പാ​ർ​വ​തി ശി​വ​നു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​ച്ച​തി​നെ​യും ഇ​ത്‌ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു. തേ​ജ് ദാ​മ്പ​ത്യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ ഭ​ർ​ത്താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ദീ​ർ​ഘാ​യു​സ്സി​നു​മാ​യി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​വി​വാ​ഹി​ത സ്ത്രീ​ക​ൾ സ്‌​നേ​ഹ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ജീ​വി​ത പ​ങ്കാ​ളി​ക്കാ​യി അ​നു​ഗ്ര​ഹം തേ​ടു​ന്നു.

    തേ​ജ് ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ചു​വ​പ്പ്, പ​ച്ച, മ​ഞ്ഞ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മ​ധു​ര​മാ​യ ജ​ന​പ​ദ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ഊ​ഞ്ഞാ​ലു​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ക​ര​മാ​യ മെ​ഹ​ന്ദി ഇ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ദീ​പാ ഝാ, ​സു​വ​ർ​ണ രേ​ണു റ​ഞ്ജി​ത് കൗ​ർ, നീ​ലം പെ​ദ്ദി​നെ​നി എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഗീ​ത ഖ​ൻ​വാ​നി, ഡോ. ​അ​രു​ണ ശു​ക്ല, രേ​ഹ്ന സു​നി​ൽ, സ​രി​ത ബി​ജു നാ​യ​ർ, ശ്രീ​ദേ​വി ബോ​യ, പ്രീ​തി കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി, ഷൈ​ഖ് ര​ഹാ​ത്ത്, സാ​ക്ഷി, ദി​വ്യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:celebrationIndian social clubOman NewsTej
