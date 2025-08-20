ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിൽ തേജ് ആഘോഷംtext_fields
സലാല : ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്, ലേഡീസ് ഫോറം സ്ത്രീകൾക്കായി ടീജ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്ലബ് ഹാളിൽ വർണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങളിൽ എത്തിയ വനിതകൾ പരിപാടിയെ മനോഹരമാക്കി. തേജ് ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലും സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമായും ആഘോഷിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഉത്സവമാണ്. മഴക്കാലത്തിന്റെ വരവിനെയും ദേവി പാർവതി ശിവനുമായി വീണ്ടും ഒന്നിച്ചതിനെയും ഇത് അനുസ്മരിക്കുന്നു. തേജ് ദാമ്പത്യ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. വിവാഹിതയായ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനുമായി പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ, അവിവാഹിത സ്ത്രീകൾ സ്നേഹപൂർവമായ ജീവിത പങ്കാളിക്കായി അനുഗ്രഹം തേടുന്നു.
തേജ് ആചാരങ്ങളും വർണാഭമായ ശീലങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്. ചുവപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, മധുരമായ ജനപദഗാനങ്ങൾ, മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച ഊഞ്ഞാലുകൾ, കൂടാതെ ആഹ്ലാദകരമായ മെഹന്ദി ഇടൽ എന്നിവ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. ദീപാ ഝാ, സുവർണ രേണു റഞ്ജിത് കൗർ, നീലം പെദ്ദിനെനി എന്നിവർ അതിഥികളായിരുന്നു. ഗീത ഖൻവാനി, ഡോ. അരുണ ശുക്ല, രേഹ്ന സുനിൽ, സരിത ബിജു നായർ, ശ്രീദേവി ബോയ, പ്രീതി കുൽക്കർണി, ഷൈഖ് രഹാത്ത്, സാക്ഷി, ദിവ്യ എന്നിവർ നേത്യത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register