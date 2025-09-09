Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    9 Sept 2025 10:40 AM IST
    9 Sept 2025 10:40 AM IST

    ടെക്കനോളജിയാ, ടെക്കനോളജിയാ...

    സാ​​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​തു​ലോ​കം തു​റ​ന്ന് 'കോ​മ​ക്‌​സ്'​ന് തു​ട​ക്കം
    ടെക്കനോളജിയാ, ടെക്കനോളജിയാ...
    ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കോ​​മ​​ക്‌​​സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഐ.​​ടി, ടെ​​ലി​​കോം മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശ​​ന, വി​​പ​​ണ​​ന മേ​​ള​​യാ​​യ കോ​​മ​​ക്‌​​സി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഈ ​മാ​സം 11 വ​രെ തു​ട​ര​ന്ന പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ആ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​ക രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 114 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി സ​്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും. വ്യ​ത്യ​സ്ത സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ കോ​മെ​ക്‌​സി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ളും മ​റ്റും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കോ​മ​ക്‌​സി​ല്‍ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. ജ​ന​ജീ​വി​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ല്‍ വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും കോ​മ​ക്‌​സ് വേ​ദി​യാ​കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ള്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും ചെ​യ്യും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പ​രാ​തി​ക​ൾ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘ത​ജാ​വോ​ബ്’​ന്റെ സ​മ​ർ​പ്പി​ത മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.​പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 55ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​ത്. നി​ർ​ദേ​ങ്ങ​ൾ, പ​രാ​തി​ക​ൾ, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ചാ​ന​ലു​ക​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത ദേ​ശീ​യ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

