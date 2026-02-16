Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസാ​​​ങ്കേ​തി​ക...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 10:37 AM IST

    സാ​​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ; മും​ബൈ- മ​സ്ക​ത്ത് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ; മും​ബൈ- മ​സ്ക​ത്ത് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി
    cancel


    നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം കു​ടു​ങ്ങി; മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ദു​രി​തം

    മ​സ്ക​ത്ത്: മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​നം (IX 235) സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 12 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വൈ​കി​യ​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​​പ്പെ​​ടേ​ണ്ട വി​മാ​ന​മാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ച്ച​ത്. മും​ബൈ ഛത്ര​പ​തി ശി​വാ​ജി മ​ഹാ​രാ​ജ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.50ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് IX 235 വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും രോ​ഗി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ഏ​ക​ദേ​ശം 170 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​മാ​നം അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ബോ​ർ​ഡി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വി​മാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​രു​ത്തി. ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​താ​യ​തോ​​ടെ പി​ന്നീ​ട് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ക്കി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് പാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും വീ​ണ്ടും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​യ​ർ​ന്നു. വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് ന​ൽ​കാ​ൻ പോ​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. പ​ല​ത​വ​ണ സ​മ​യം മാ​റ്റി​യ ശേ​ഷം, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 7.20ഓ​ടെ​യാ​ണ് വി​മാ​നം മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. രാ​വി​ലെ 9.20ഓ​ടെ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, വി​മാ​നം വൈ​കി​യ​ത് ജോ​ലി​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Technical glitch; Mumbai-Muscat Air India Express delayed by 12 hours
    Similar News
    Next Story
    X