Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:15 AM IST

    'സോ​ൾ' മ​ൾ​ട്ടി-​ലിം​ഗ്വ​ൽ ഫ്രീ​ബ​ഡ് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ടെ​ക്‌​മാ​ർ​ട്ട്

    ‘സോ​ൾ’ മ​ൾ​ട്ടി-​ലിം​ഗ്വ​ൽ ഫ്രീ​ബ​ഡ് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ടെ​ക്‌​മാ​ർ​ട്ട്
    ടെക്മാർട്ട് പ്രതിനിധികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: പ്ര​മു​ഖ ഒ​മാ​നി ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് വി​ത​ര​ണ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ടെ​ക്‌​മാ​ർ​ട്ട് എ.​ഐ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ മ​ൾ​ട്ടി-​ലിം​ഗ്വ​ൽ ഫ്രീ​ബ​ഡ് ‘സോ​ൾ’ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഷ​വോ​മി ഐ.​ഒ.​ടി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റം പോ​ർ​ട്ട്ഫോ​ളി​യോ​യി​ലു​ള്ള പ്രീ​മി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യി ടെ​ക്‌​മാ​ർ​ട്ടി​നെ നി​യ​മി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ർ​വാ​ൽ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് വാ​ക്വം ക്ലീ​ന​റു​ക​ൾ, ഇ​ക്കോ​ഫ്ലോ പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ളും, ക്യാ​മ്പി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ ഫ്രി​ഡ്ജു​ക​ളും എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന ശ്രേ​ണി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ലു​ലു​വി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് Soul AI ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ട​ര ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​ല​ധി​കം മേ​ഖ​ലാ​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ടെ​ക്‌​മാ​ർ​ട്ടി​ന് ജി​സി​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​കെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്.പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നീ​ൽ ശ​ർ​മ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഭി​ഷേ​ക് കു​മാ​ർ, പി.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ മ​ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ബ​ഹ്റാ​നി, സീ​നി​യ​ർ കെ.​ഡി.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​റൂ​ൺ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

