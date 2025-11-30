Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:30 AM IST

    ടീം ​അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ടീം ​അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ടീം ​അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ടീം ​അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബൗ​ഷ​റി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് സെൻറ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​മ്പ​തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ലേ​റ്റ് ലെ​റ്റ് ഡോ​ണേ​ഷ​നും ന​ട​ത്തി. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30ന് ​സ​മാ​പി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് എ​രി​ങ്ങേ​രി, ബി​ജോ​യ് പാ​റാ​ട്ട്, വി​ജ​യ​ൻ ക​ര​മാ​ണ്ടി, ശ്രീ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ടീം ​അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സി. ​പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, അ​ർ​നോ​ൾ​ഡ്, നി​ജി​ൻ കെ, ​ലി​ജി​ന ഇ​രി​ങ്ങ, യ​തീ​ഷ് ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, ല​തീ​ഷ്, അ​നൂ​പ് പ​യ്യോ​ളി, സു​ജേ​ഷ് കേ ​ചേ​ലോ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ, കേ​ര​ള വി​ങ് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് അ​മ്പ​ല​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

