Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:03 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:03 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ റു​സ്താ​ഖി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽപ​ശാ​ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ റു​സ്താ​ഖി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽപ​ശാ​ല
    cancel
    camera_alt

    ശിൽപശാലയിൽ ക്ലാസെടുക്കുന്നവർ

    റു​സ്താ​ഖ്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ റു​സ്താ​ഖി​ൽ നാ​ബെ​റ്റ്, ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​​ന്റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽപശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ല​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ‌​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ.​പി. ആ​ഷി​ക്, മ​ബേ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഐ.​എ​സ്.​ഒ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി​ഷ്ണു ഭാ​ര​തി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ റു​സ്താ​ഖ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബു ഹു​സൈ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശി​ൽപശാ​ല​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ കെ.​പി. ആ​ഷി​ക് ‘സ്കൂ​ൾ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണം, അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, ദീ​ർ​ഘ​ദൃ​ഷ്ടി​യു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​വും സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗം ഡോ. ​ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    നാ​ബെ​റ്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ, യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, രേ​ഖ​ക​ൾ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. വി​ഷ്ണു ഭാ​ര​തി ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രേ​ഖാ​പ​രി​പാ​ല​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    റു​സ്താ​ഖ് സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ഹം എ​ന്നീ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗോ​കു​ൽ​ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​സ്സ് ജോ​സ​ഫ്, മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശൈ​ലേ​ഷ്, സ​ഹം സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​ചി​ത്ര സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ റു​സ്താ​ഖ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ സ​ന്ധ്യ പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​രി​യ വെ​ർ​ജീ​നി​യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RusthaqOmanTeacher traininggulf home
    News Summary - Teacher training workshop at Indian School Rustaq
    Similar News
    Next Story
    X