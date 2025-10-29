Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    29 Oct 2025 11:05 AM IST
    29 Oct 2025 11:05 AM IST

    അധ്യാപികയെ പുറത്താക്കിയ നടപടി; ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാൻ ഉത്തരവ്

    അധ്യാപികയെ പുറത്താക്കിയ നടപടി; ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാൻ ഉത്തരവ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​വൃ​ത്തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ധ്യാ​പി​ക​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് വി​ധി. ത​ന്നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​ത് തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​വെ​ക്കാ​തെ​യു​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ധ്യാ​പി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി, ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നും ഗ്രാ​റ്റു​വി​റ്റി ലീ​വ്, ശ​മ്പ​ളം എ​ന്നി​വ കൊ​ടു​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ​ത്. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​ക്ക് വേ​ണ്ടി കെ.​ഡ​ബ്ല്യു അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലീ​ഗ​ൽ ക​ൺ​സ​ർ​ട്ട​സി​ലെ അ​ഡ്വ. എം.​കെ. പ്ര​സാ​ദ്, അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഹ്മാ​ൻ റ​വാ​ഹി, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ഹൈ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    ഇ​ത്ത​രം വി​ധി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ട​തി​യി​ലും നി​യ​മ​ത്തി​ലും വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ഡ്വ. എം.​കെ. പ്ര​സാ​ദ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

