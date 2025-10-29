അധ്യാപികയെ പുറത്താക്കിയ നടപടി; ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാൻ ഉത്തരവ്

അധ്യാപികയെ പുറത്താക്കിയ നടപടി; ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാൻ ഉത്തരവ്text_fields
മസ്കത്ത്: വർഷങ്ങളായി അധ്യാപകവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയെ പുറത്താക്കിയ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വിധി. തന്നെ പുറത്താക്കിയത് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായും ചട്ടങ്ങൾ വിലവെക്കാതെയുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അധ്യാപിക സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ് കോടതി, ആറുമാസത്തെ ശമ്പളം നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലീവ്, ശമ്പളം എന്നിവ കൊടുക്കാനും ഉത്തരവായത്. ഹരജിക്കാരിക്ക് വേണ്ടി കെ.ഡബ്ല്യു അഡ്വക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ലീഗൽ കൺസർട്ടസിലെ അഡ്വ. എം.കെ. പ്രസാദ്, അഡ്വ. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റവാഹി, അഡ്വ. മുഹമ്മദ് വഹൈബി എന്നിവർ ഹാജരായി.
ഇത്തരം വിധികൾ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും തൊഴിലാളികൾക്ക് കോടതിയിലും നിയമത്തിലും വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് അഡ്വ. എം.കെ. പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
