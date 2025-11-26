Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    26 Nov 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 9:14 AM IST

    ഇംപീരിയൽ കിച്ചനിൽ ‘ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 15 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന രു​ചി​ക​ളു​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ കി​ച്ച​നി​ലാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ്
    ഇംപീരിയൽ കിച്ചനിൽ ‘ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സ​മ്പ​ന്ന​വു​മാ​യ പാ​ച​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പു​തു​മ​യോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ടേ​സ്റ്റ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ - ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ന​റി ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഇം​പീ​രി​യ​ൽ കി​ച്ച​ൻ ഒ​മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 15 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​വി​ശേ​ഷ ഭ​ക്ഷ​ണ​രു​ചി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണോ​ത്സ​വം ആ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലു​ള്ള ഇം​പീ​രി​യ​ൽ കി​ച്ച​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. ക​ശ്മീ​ർ, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ബി​ഹാ​ർ, പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഗോ​വ, ഉ​ത്ത​ര​പ്ര​ദേ​ശ്, ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ്, കേ​ര​ളം, ഹ​രി​യാ​ന , ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് (തെ​ല​ങ്കാ​ന), ഒ​ഡിഷ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പാ​ച​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ രു​ചി​യും ആ​ത്മാ​വും പു​ന​ർ​നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇം​പീ​രി​യ​ൽ കി​ച്ച​ൻ റി​സേ​ർ​ച് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷെ​ഫ് ക്രി​സ്റ്റോ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​രോ വി​ഭ​വ​വും ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം, കു​ടും​ബ​ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ന്നു വ​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

