Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 12:32 PM IST

    ത​നു​ഫ് ആ​ർ​ച്ച്; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ത​നു​ഫ് ആ​ർ​ച്ച്; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    നി​സ്‍വ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ത​നു​ഫ് ആ​ർ​ച്ച്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: നി​സ്‍വ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ത​നു​ഫ് ആ​ർ​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് റോ​പ്പ് സ്വി​ങ്സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ അ​തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൈ​തൃ​ക -ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര ഘ​ട​ന​ക​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​സി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ലൈ​സ​ൻ​സും അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കാ​വൂ. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

