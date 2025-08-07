Begin typing your search above and press return to search.
7 Aug 2025
7 Aug 2025
ഒമാനിലെ അൽ ഹംറയിൽ ടാങ്കർ അപകടം; രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
News Summary - Tanker accident in Al Hamra, Oman; two injured
മസ്കത്ത്: ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ അൽ ഹംറയിലുണ്ടായ ടാങ്കർ അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടം. ഗവർണറേറ്റിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് അതോറിറ്റിയുടെ ആംബുലൻസ് സംഘത്തിൽനിന്ന് സ്ഥലത്തുതന്നെ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചികിത്സക്കായി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
