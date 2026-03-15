Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാനിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ...
    Oman
    Posted On
    15 March 2026 10:50 PM IST
    Updated On
    15 March 2026 10:50 PM IST

    ഒമാനിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ തമിഴ്നാട് കള്ളകുറിച്ചി സ്വദേശി മരിച്ചു. ചിന്നസേലം മാധവച്ചേരി സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന തമിഴരശൻ (45)ആണ് മരിച്ചത്. ഒമാനിലെ യൂറോ പോസ്റ്റെക് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ സൂപ്പർവൈസറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

    ജബൽ അഖ്ദറിൽ നിന്നും നിസ്‍വയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ജബൽ അഖദറിനു താഴ്വാരത്തുള്ള സൂക്ക് പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് അപകടം.

    ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തമിഴരസൻ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ സാരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

    രാമസ്വാമിയാണ് തമിഴരശന്റെ പിതാവ്. മാതാവ്: ഉണ്ണാമലൈ. ഭാര്യ: വെള്ളാച്ചി. തമിഴരശന് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. മസ്കത്തിൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം കെ.എം.സി.സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Tamilnadu Native, Oman, Obituary
    News Summary - Tamil Nadu native dies in road accident in Oman
    X