Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right'സിനർജി 2025-26’...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 11:42 AM IST

    'സിനർജി 2025-26’ ശാസ്ത്ര -ഗണിത പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സിനർജി 2025-26’ ശാസ്ത്ര -ഗണിത പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ദാർസൈത്തിലെ (ഐ.എസ്.ഡി) സീനിയർ സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ‘സിനർജി 2025-26’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ശാസ്ത്ര -ഗണിത പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 8.30 മുതൽ 12.30 വരെ നടന്ന പ്രദർശനം സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.പി. നിഷാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ്‌.എം.സി പ്രസിഡന്റ് ഷാലിമാർ മൊയ്തീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    150 വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്ത 60 പ്രദർശനങ്ങളാണ് ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ ഒരുക്കിയത്. സി.എൻ.സി ഡ്രോയിങ് മെഷീൻ, അക്വാപോണിക്സ് കൃഷി രീതി തുടങ്ങിയ നവീന പ്രോജക്ടുകൾ ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗണിത വിഭാഗത്തിൽ 110 വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്ത 50 പ്രോജക്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രദർശനം കാണാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവസരമൊരുക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsexhibitionorganized
    News Summary - ‘Synergy 2025-26’ Science and Mathematics Exhibition organized
    Similar News
    Next Story
    X