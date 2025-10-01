Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 1 Oct 2025 11:40 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 11:40 AM IST

    സ്വി​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ത്ര സൂ​ഖും അ​ൽ മി​റാ​നി കോ​ട്ട​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്വി​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ്, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ഫെ​ഡ​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഗൈ ​പാ​ർ​മെ​ലി​ൻ മ​ത്ര സൂ​ഖും അ​ൽ മി​റാ​നി കോ​ട്ട​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഖ​ഞ്ച​റു​ക​ൾ (പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ഠാ​ര​ക​ൾ), പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​നി ഹ​ൽ​വ, വി​വി​ധ സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പു​രാ​ത​ന​വും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മ​ത്ര​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​നി പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട​തും അ​തി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ്വ​ഭാ​വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സൂ​ഖി​ന്റെ വി​വി​ധ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    അ​ൽ മി​റാ​നി കോ​ട്ട​യി​ലെ​ത്തി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പു​രാ​ത​ന പൈ​തൃ​ക ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളും പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. കോ​ട്ട​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും, വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ട്ടു. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​യ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, മാ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

