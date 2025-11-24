Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    24 Nov 2025 11:37 AM IST
    24 Nov 2025 11:37 AM IST

    സു​വൈ​ഖ് സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    സു​വൈ​ഖ് സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    സു​വൈ​ഖ് സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സു​വൈ​ഖ് സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്ക്രീ​നി​ങ് ടെ​സ്റ്റും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ അ​നി​ക്കു​ട്ട​ൻ, വി​നോ​ദ്, സാം ​കൊ​ടു​മ​ൺ, വ​ർ​ഗീ​സ്, രാ​ജീ​വ്, റോ​ഷ​ൻ, ര​ജീ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​സീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ച്ചു.

    TAGS:medical campfreeOman
