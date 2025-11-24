സുവൈഖ് സൗഹൃദവേദി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
മസ്കത്ത്: സുവൈഖ് സൗഹൃദവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബദർ അൽ സമ മെഡിക്കൽ സെന്ററുമായി സഹകരിച്ച് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഹെൽത്ത് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റും ഒരുക്കിയിരുന്നു. സാമൂഹികപ്രവർത്തകരായ അനിക്കുട്ടൻ, വിനോദ്, സാം കൊടുമൺ, വർഗീസ്, രാജീവ്, റോഷൻ, രജീഷ്, മുഹമ്മദ്, അസീബ് എന്നിവർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നോർക്ക ഐഡി, നോർക്ക കെയർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയുടെ രജിസ്ട്രേഷനും സംഘടിപ്പിച്ചിച്ചു.
