Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:36 AM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ബെ​ല​റൂ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം

    സു​ൽ​ത്താ​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ലു​കാ​ഷെ​ങ്കോ വ​ര​വേ​റ്റു
    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ബെ​ല​റൂ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന് മി​ൻ​സ്കി​ലെ ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് പാ​ല​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ

    സ്വീ​ക​ര​ണം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ദ്വി​ദി​ന ബെ​ല​റൂ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. മി​ൻ​സ്കി​ലെ ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് പാ​ല​സി​ൽ എ​ത്തി​യ സു​ൽ​ത്താ​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ലു​കാ​ഷെ​ങ്കോ വ​ര​വേ​റ്റു. സു​ൽ​ത്താ​നും ഒ​പ്പ​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ താ​മ​സം നേ​ർ​ന്നു. ഒ​മാ​നി രാ​ജ​കീ​യ ഗാ​ന​വും ബെ​ലാ​റൂ​ഷ്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​വും ആ​ല​പി​ച്ച വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​കാ​ഷെ​ങ്കോ സു​ൽ​ത്താ​നെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നൊ​പ്പം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തെ മി​ൻ​സ്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, ബെ​ല​റൂ​സ് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ക്ട​ർ ക​രാ​ങ്കെ​വി​ച്ച്, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മാ​ക്സിം റൈ​ഷെ​ങ്കോ​വ്, മു​തി​ർ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ശാ​സ്ത്ര, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    സു​സ്ഥി​ര ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്തു​ലി​ത​വും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന് ​കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ബെ​ല​റൂ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മേ​ഖ​ല​ക​ളും സം​യു​ക്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റും.

    പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫ് റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, റോ​യ​ൽ ഓ​ഫി​സ് മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​അ്മാ​നി, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, സ്വ​കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ൽ ഔ​ഫി, ഒ​മാ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി, വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖാ​ഈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ്, റ​ഷ്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റും ബെ​ല​റൂ​സ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ലെ നോ​ൺ-​റ​സി​ഡ​ന്റ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ സ​ലിം അ​ൽ തു​വൈ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​സം​ഘം സു​ൽ​ത്താ​നെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

