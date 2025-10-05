Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    5 Oct 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    5 Oct 2025 11:29 AM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ബെ​ലറ​ൂസ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം നാ​​ളെ മു​ത​ൽ

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ബെ​ലറ​ൂസ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം നാ​​ളെ മു​ത​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ബെ​ല​റൂ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ലു​കാ​ഷെ​ങ്കോ​യു​ടെ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​ൻ തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബെ​ലറ​ൂസ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫ് റോ​യ​ൽ​ കോ​ർ​ട്ട് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നും ബെ​ലാ​റ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ബ​ന്ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​വ​യെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മേ​ഖ​ല​ക​ളും സം​യു​ക്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റും.

    പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫ് റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, റോ​യ​ൽ ഓ​ഫി​സ് മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​അ്മാ​നി, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, സ്വ​കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ൽ ഔ​ഫി, ഒ​മാ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി, വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖാ​ഈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ്, റ​ഷ്യ​യ​ിലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റും ബെ​ലറൂ​സ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ലെ നോ​ൺ-​റെസി​ഡ​ന്റ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ സ​ലിം അ​ൽ തു​വൈ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത സം​ഘം സു​ൽ​ത്താ​നെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കും.

