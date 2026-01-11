Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​​​രോ​ഹ​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം ഇ​ന്ന്

    334 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​മാ​പ്പ് ന​ൽ​കി ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ
    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​​​രോ​ഹ​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം ഇ​ന്ന്
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഒ​മാ​ൻ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തെതു​ട​ർ​ന്ന് 2020 ജ​നു​വ​രി 11നാ​യി​രു​ന്നു സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​ത​മി​ന്റെ അ​ധി​കാ​രാ​രോ​ഹ​ണം. ജ​നു​വ​രി 11 ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ദ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും ന​ന്ദി​യും പു​തു​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ഥാ​ന​രോ​ഹ​ണ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പൊ​തു​മാ​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​ല​വി​ധ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 334 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കാ​ണ് മോ​ച​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് മോ​ച​നം. പൊ​തു​മാ​പ്പ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി ത​ട​വു​കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​​രാ​രോ​ഹ​ണ​ദി​ന വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. റാ​ലി​ക​ളും മ​റ്റു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് അ​ൽ ഖൂ​ദ് ഡാം ​പ​രി​സ​ര​ത്ത് വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ന​ട​ക്കും.

    ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ ഖൂ​ദി​ലെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​ന​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ത്രി 8.30ന് ​ബൗ​ഷ​റി​ലും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് അ​ര​ങ്ങേ​റും.

