    date_range 14 Aug 2025 3:39 PM IST
    date_range 14 Aug 2025 3:50 PM IST

    ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്ന് സുൽത്താൻ

    മസ്കത്ത്: സ​്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ്. സൗഹൃദ രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് അയച്ച കേബ്ൾ സന്ദേശത്തിൽ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു.

    ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ആത്മാർഥമായ ആശംസകള​ും സ​ുൽത്താൻ അറിയിച്ചു.

    TAGS:indian presidentindependence dayoman sulthanWishesHaitham bin TariqMuscat news
