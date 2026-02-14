Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:37 PM IST

    സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ തു​ര്‍കി ബി​ന്‍ സ​ഈ​ദ് റോ​ഡ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം തു​റ​ന്നു

    അ​ൽ കാ​മി​ൽ വ​ൽ വാ​ഫി മു​ത​ൽ സൂ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള 52 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഒ​മ്പ​തു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് തു​റ​ന്ന​ത്
    സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ തു​ര്‍കി ബി​ന്‍ സ​ഈ​ദ് റോ​ഡ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം തു​റ​ന്നു
    സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ തു​ര്‍കി ബി​ന്‍ സ​ഈ​ദ് റോ​ഡ് ഡ്യൂ​വ​ല്‍ കാ​രേ​ജ് വേ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഭാ​ഗം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ തു​ര്‍കി ബി​ന്‍ സ​ഈ​ദ് ഡ്യൂ​വ​ല്‍ കാ​രേ​ജ് വേ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി. ഒ​മ്പ​തു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തു​റ​ന്ന​ത്.

    അ​ല്‍ ഫു​ലൈ​ജ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പാ​ത വാ​ദി പാ​ലം, അ​ല്‍ ഫു​ലൈ​ജ് വാ​ഹ​ന ട​ണ​ല്‍, ഖ​സ്സാ​ഹ് പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്നി​വ വ​ഴി സൂ​ര്‍ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ല്‍ റ​ഫ്‌​സ​യി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡി​ന്റെ ഓ​രോ ദി​ശ​യി​ലും 3.75 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യു​ള്ള മൂ​ന്ന് ലെ​യി​നു​ക​ള്‍ വീ​തം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ തു​ര്‍കി ബി​ന്‍ സ​ഈ​ദ് റോ​ഡ് ഡ്യൂ​വ​ല്‍ കാ​രേ​ജ് വേ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഭാ​ഗം

    ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യപ്പോ​ൾ


    റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി സ്റ്റീ​ല്‍ സു​ര​ക്ഷ ബാ​രി​യ​റു​ക​ള്‍, മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ-​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍, റോ​ഡി​ന്റെ​യും ട​ണ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ സെ​യ്ദ് റോ​ഡ് മു​മ്പ് ബി​ദ്ബി​ദ്-​സൂ​ർ റോ​ഡ് എ​ന്നും ശ​ർ​ഖി​യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ ​എ​ന്നു​മാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ, വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള റോ​ഡ് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും യാ​ത്രാ​സ​മ​യം കു​റ​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും പു​തി​യ വി​ക​സി​ത പാ​ത സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും.

    ബി​ദ്ബി​ദ് മു​ത​ൽ സൂ​ർ സൂ​ഖ് വ​രെ​യു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 250 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മു​ള്ള എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വി​ക​സ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ കാ​മി​ൽ വ​ൽ വാ​ഫി മു​ത​ൽ സൂ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​കെ നീ​ളം 52 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ആ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​തു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഏ​ക​ദേ​ശം 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഭാ​ഗം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ വാ​ദി പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ടി​പ്പാ​ത​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നാ​യി ബോ​ക്സ് ക​ൾ​വ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വ്യാ​പ്തി: ഇ​ത് ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Oman Newsroad openedgulf news malayalam
