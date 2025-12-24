Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Dec 2025 12:13 PM IST
    date_range 24 Dec 2025 12:13 PM IST

    സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​ൻ

    സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ൽ സൗ​ദി​നെ അ​ൽ ബ​റ​ക്ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

