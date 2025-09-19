Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    19 Sept 2025 7:53 AM IST
    19 Sept 2025 7:53 AM IST

    ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല വ​രവേ​ൽ​പ്പ്

    ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ടം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല വ​രവേ​ൽ​പ്പ്
    സ​ലാ​ല: സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​റേ​റ്റി​ലെ റോ​യ​ൽ ആ​ർ​മി​യി​ലെ ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. എ​ൻ​ഗൂ​ർ സ​ഹ​ൽ​നൂ​ത് ക്യാ​മ്പി​ൽ ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും സു​ൽ​ത്താ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​ൻ​ഗൂ​ർ സ​ഹ​ൽ​നൂ​ത് ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ത്തി​യ സു​ൽ​ത്താ​നെ ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ ആ​ർ​മി​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റും ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മ​താ​ർ ബി​ൻ സ​ലിം അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന റോ​ളു​ക​ളെ​യും ദേ​ശീ​യ ക​ട​മ​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​ക്ഷി​പ്ത വി​വ​ര​ണം സു​ൽ​ത്താ​ന് ന​ൽ​കി. ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​മാ​യി സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തു. പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പോ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്, വി​വി​ധ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശീ​ല​ന രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ണം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി.

    ആ​ർ‌.​എ‌.​ഒ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ​യും (ആ​ർ‌.​എ‌.​എ​ഫ്‌.​ഒ) പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഫി​റാ​ഖ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശീ​ല​ന വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​നോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും ന​ന്ദി​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ച ‘ഹാ​ബൂ​ത്ത്’ എ​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. സൈ​നി​ക​ർ സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​ക്ക് സൈ​നി​ക സ​ല്യൂ​ട്ട് ന​ൽ​കി.

