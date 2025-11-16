Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യും മ​ല​ബാ​ർ എ​ജു​സി​റ്റി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വി​നി​മ​യ രം​ഗ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണം
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യും മ​ല​ബാ​ർ എ​ജു​സി​റ്റി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ ഹു​സൈ​ൻ അ​ലി അ​ൽ​ഖ​റൂ​സി​യു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ർ എ​ജു​സി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ല​ബാ​ർ എ​ജു​സി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വി​നി​മ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ എ​ജു​സി​റ്റി ചെ​യ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ ഹു​സൈ​ൻ അ​ലി അ​ൽ​ഖ​റൂ​സി, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ഹൈ ​സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ. ഹ​ബീ​ബ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റി​യാ​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​യി ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്. 2025-2026 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ​യി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ധു​നി​ക അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ​യി​ൽ സം​സാ​ര​വും എ​ഴു​ത്തും പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കും. ആ​ധു​നി​ക അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ തൊ​ഴി​ൽ​സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​ർ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Sultan Qaboos University and Malabar Education join hands
