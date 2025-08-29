Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    29 Aug 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:48 AM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ​സ​ബ്തി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ

    സ​ബ്തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ​സ​ബ്തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​​ന്ത്രി​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്രൈ​വ​റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ലെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.​ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി പ​ദ്ധ​തി. പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന നൂ​ത​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​ത് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം 72 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഓ​ങ്കോ​ള​ജി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി സേ​വ​നം മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തും. കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ക്കും.

    129 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി 2,00,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ആ​​തു​രാ​ല​യം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റും ആ​റ് മു​ക​ൾ​നി​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ, ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, പ്ര​സ​വ​ചി​കി​ത്സ, ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​യി പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള 700 കി​ട​ക്ക​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കും.

    പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് വാ​ർ​ഡ്, ബേ​ൺ​സ് യൂ​നി​റ്റ്, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് സ്പെ​ഷ​ൽ കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റ്, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ യൂ​നി​റ്റ്, 25 ഡെ​ലി​വ​റി റൂ​മു​ക​ൾ, ര​ണ്ട് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ൾ, പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​യോ​ജി​ത​മാ​യ ഒ​രു അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​ഭാ​ഗം, ഒ​രു ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    മൂ​ന്ന് എ​ക്സ് റേ ​യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ര​ണ്ട് സി.​ടി സ്കാ​ന​റു​ക​ൾ, ഒ​രു എം.​ആ​ർ.​ഐ, അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ, അ​സ്ഥി സാ​ന്ദ്ര​ത, മാ​മോ​ഗ്രാ​ഫി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ർ​മ​സി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര റേ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. എ​ൻ​ഡോ​സ്കോ​പ്പി സ്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ, ലി​ത്തോ​ട്രി​പ്സി, നെ​ഫ്രോ​ള​ജി യൂ​നി​റ്റ്, ചെ​റി​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു മു​റി, സ​മ​ർ​പ്പി​ത ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി, കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഡേ-​കെ​യ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    construction Sultan Qaboos Hospital progress
    X