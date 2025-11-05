Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാൻ സു​ൽ​ത്താ​ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:22 AM IST

    ഒമാൻ സു​ൽ​ത്താ​ന് സ്പെ​യി​നി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത സി​വി​ലി​യ​ൻ ബ​ഹു​മ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാൻ സു​ൽ​ത്താ​ന് സ്പെ​യി​നി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത സി​വി​ലി​യ​ൻ ബ​ഹു​മ​തി
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് മാ​ഡ്രി​ഡി​ലെ സാ​ർ​സു​വേ​ല പാ​ല​സി​ൽ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന് പ​ര​മോ​ന്ന​ത സി​വി​ലി​യ​ൻ ബ​ഹു​മ​തി സ​മ്മാ​നി​ച്ച് സ്പെ​യി​ൻ. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്​​പെ​യി​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന് സ്പെ​യി​നി​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത പൗ​ര​ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ‘ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് ഇ​സ​ബെ​ല്ല ദി ​കാ​ത​ലി​ക്’ സ്പെ​യി​ൻ രാ​ജാ​വ് ഫി​ലി​പ്പ് ആ​റാ​മ​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​നും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തീ​ക​മാ​യാ​ണ് ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് ഇ​സ​ബെ​ല്ല ദി ​കാ​ത​ലി​ക് ബ​ഹു​മ​തി ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന് സ്പെ​യി​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഒ​മാ​നും സ്പെ​യി​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്പെ​യി​ൻ രാ​ജാ​വ് ഫി​ലി​പ്പ് ആ​റാ​മ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ സു​ൽ​ത്താ​നും ഫി​ലി​പ്പ് ആ​റാ​മ​ൻ രാ​ജാ​വും ത​മ്മി​ൽ ഓ​ർ​മ​പ്പ​ത​ക്ക​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി. രാ​ജാ​വി​ന് ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ‘ഓ​ർ​ഡ​ർ അ​ൽ സ​ഈ​ദ്’ സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്​​പെ​യി​ൻ രാ​ജ്ഞി ലെ​റ്റീ​ഷ്യ​ക്ക് ‘ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ - ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ്’ ബ​ഹു​മ​തി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ-​സ്പെ​യി​ൻ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച നി​ര​വ​ധി സ്പാ​നി​ഷ് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് രാ​ജ​ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. സു​ൽ​ത്താ​നോ​ടൊ​പ്പം എ​ത്തി​യ ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫി​ലി​പ്പ് ആ​റാ​മ​ൻ രാ​ജാ​വ് രാ​ജ​ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sultanreceivesSpainOmanCivilian Honor
    News Summary - Sultan of Oman receives Spain's highest civilian honor
    Similar News
    Next Story
    X