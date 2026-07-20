പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശംസ ​നേർന്ന് ഒമാൻ സുൽത്താൻ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 20 July 2026 9:45 PM IST
Updated Ondate_range 20 July 2026 9:45 PM IST
പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശംസ നേർന്ന് ഒമാൻ സുൽത്താൻtext_fields
bookmark_border
News Summary - Sultan of Oman congratulates the new British Prime Minister
മസ്കത്ത്: ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ആൻഡി ബേൺഹാമിന് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക് ആശംസകൾ നേർന്നു. യു.കെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും വിജയത്തോടെയും പുതിയ പദവിയിൽ തുടരാനാവട്ടെയെന്ന് സുൽത്താൻ ആശംസിച്ചു.
ഒപ്പം സൗഹൃദ രാജ്യമായ ബ്രിട്ടനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ പരസ്പര താൽപര്യങ്ങൾക്കും പൊതുനന്മക്കും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഒമാനും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും സഹകരണവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് സുൽത്താൻ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story