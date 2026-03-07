Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    7 March 2026 11:44 AM IST
    7 March 2026 11:44 AM IST

    സ്പെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സുൽത്താൻ ഫോൺസംഭാഷണം നടത്തി

    സ്പെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സുൽത്താൻ ഫോൺസംഭാഷണം നടത്തി
    മസ്‌കത്ത്: സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസുമായി ഫോൺസംഭാഷണം നടത്തി. ഇറാനെതിരെ നടന്ന അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മേഖലയിലുണ്ടായ നിലവിലെ സാഹചര്യവും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സംഭാഷണത്തിൽ ചർച്ചയായി.

    ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്രദേശത്തെയും ലോകത്തെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതായും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. തുടരുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ സംഘർഷവ്യാപനം തടയാനും പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ ശ്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരുവരും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    News Summary - Sultan holds phone conversation with Spanish Prime Minister
