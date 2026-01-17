Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:57 PM IST

    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്ക് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചു

    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്ക് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചു
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ജീ​ബ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി സൗ​ദി ഉ​പ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി വ​ലീ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം അ​ൽ ഖു​റൈ​ജി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്, സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന് സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, സൗ​ദി ഉ​പ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി വ​ലീ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം അ​ൽ ഖു​റൈ​ജി​ക്ക്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ജീ​ബ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ഒ​മാ​നും സൗ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും ദ്വി​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

