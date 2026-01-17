Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 1:05 PM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ജ​ർ​മ​നി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ജ​ർ​മ​നി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജ​ർ​മ​നി​യി​ലേ​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:GermanySultan HaithamOman
    News Summary - Sultan Haitham leaves for Germany
