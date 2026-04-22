Posted Ondate_range 22 April 2026 7:07 AM IST
സുൽത്താൻ ഹൈതമിന് 'അറബ് ടൂറിസം നെക്ലസ് ഓഫ് എക്സലന്റ് ക്ലാസ്' പുരസ്കാരം
News Summary - Sultan Haitham honored with ‘Arab Tourism Necklace of Excellent Class’ award
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന് അറബ് ടൂറിസം ഓർഗനസേഷന്റെ ‘അറബ് ടൂറിസം നെക്ലസ് ഓഫ് എക്സലന്റ് ക്ലാസ്’ പുരസ്കാരം. അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും ഏകീകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം മേഖലയിലെ സംഭാവനകളെ മാനിച്ചാണ് പുരസ്കാരം.
ജിദ്ദയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ, സൗദിയിലെ ഒമാൻ അംബാസഡർ സയ്യിദ് നജീബ് ബിൻ ഹിലാൽ ബിൻ സൗദ് അൽ ബുസൈദി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
