    8 Jan 2026 9:32 AM IST
    8 Jan 2026 9:32 AM IST

    മുസന്നയിലെ എയർബേസ് സന്ദർശിച്ച് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ 67ാം ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ മു​സ​ന്ന​യി​ലെ എ​യ​ർ ബേ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നും സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്. റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ (റാ​ഫോ) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും ആ​ധു​നി​ക ശേ​ഷി​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​ക​ൾ ബേ​സി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സേ​ന​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ, ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, നി​ല​വി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ, റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ന​വീ​ന സൈ​നി​ക ശേ​ഷി​ക​ൾ, ആ​ധു​നി​ക വ്യോ​മ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും സേ​ന വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര അ​വ​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    News Summary - Sultan Haitham bin Tariq visits the airbase in Musannah
