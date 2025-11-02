Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Nov 2025 10:18 AM IST
    2 Nov 2025 10:18 AM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നാ​ളെ സ്​​പെ​യി​നി​ലേ​ക്ക്

    ഒ​മാ​നും സ്പെ​യി​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നാ​ളെ സ്​​പെ​യി​നി​ലേ​ക്ക്
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രാ​ജ്യ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്പെ​യി​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​നും സ്പെ​യി​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ സ്പാ​നി​ഷ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തും.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത​നി​നും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ത​കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വും.ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ദേ​ശീ​യ​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും പ​ര​സ്പ​ര ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    X