Madhyamam
    Oman
    4 Nov 2025 11:07 AM IST
    4 Nov 2025 11:07 AM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ്​​പെ​യി​നി​ൽ

    മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സ്​​പെ​യി​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ്​​പെ​യി​നി​ൽ
    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്പെയിൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്രതി​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി സ്പെ​യി​നി​ലെ​ത്തി. കി​ങ് ഫി​ലി​പ് ആ​റാ​മ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദ്വി​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​കം, നി​ക്ഷേ​പം, വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ത് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വ​മെ​ന്നാ​ണ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​നൊ​പ്പം പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​യീ​ദ്, റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, റോ​യ​ൽ ഓ​ഫി​സ് മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​വ​മാ​നി, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ര്ശി​ദി, വ്യാ​പാ​ര, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സു​ഫ്, ഊ​ർ​ജ, ഖ​നി മ​ന്ത്രി​യാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ലിം ബി​ൻ നാ​സി​ർ അ​ൽ ഔ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ വീ​ണ്ടും സ്​​പെ​യി​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ സ്പെ​യി​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് യാ​ത്ര മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​ര്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് അ​സ്അ​ദ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് , സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ദി ​യ​സി​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    News Summary - Sultan Haitham bin Tariq in Spain
