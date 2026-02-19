ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾക്ക് ആശംസനേർന്ന് സുൽത്താൻtext_fields
മസ്കത്ത്: വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒമാൻ സുലത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾക്ക് ആശംസാ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറി.
വിശുദ്ധ മാസമായ റമദാൻ സമസ്ത ഇസ്ലാമിക ജനതക്കും നന്മയും അനുഗ്രഹവും നിറഞ്ഞതാകട്ടെയെന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാർ, രാഷ്ട്രപതികൾ, അമീറുമാർ എന്നിവർക്കയച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ സുൽത്താൻ പ്രാർഥിച്ചു. ഈ പുണ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ നോമ്പും നമസ്കാരങ്ങളും സൽപ്രവർത്തികളും സർവശക്തൻ സ്വീകരിക്കട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർഥിച്ചു.
റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് ആശംസ നേർന്നു. അതേസമയം, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ ഒമാൻ സുൽത്താനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റമദാൻ ആശംസകൾ നേർന്നു. സുൽത്താന് ദീർഘായുസ്സും ആയുരാരോഗ്യവും ആശംസിച്ചതോടൊപ്പം, ഒമാൻ ജനതയുടെ തുടർ സമൃദ്ധിക്കും പുരോഗതിക്കും അവർ പ്രാർഥിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register