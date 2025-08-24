Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 9:47 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്

    സു​ൽ​ത്താ​നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജാ​വും സ​ലാ​ല​യി​ലെ ബൈ​ത്ത് അ​ൽ റ​ബാ​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    സ​ലാ​ല: ഒ​മാ​നി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക് ഊ​ഷ്മ​ള വ​വേ​ൽ​പ്പ് ന​ൽ​കി. സ​ലാ​ല​യി​ലെ റോ​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ രാ​ജാ​വി​നെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    സു​ൽ​ത്താ​നോ​ടൊ​പ്പം നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​തും പ്ര​മു​ഖ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജ​വും സ​ലാ​ല​യി​ലെ ബൈ​ത്ത് അ​ൽ റ​ബാ​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. രാ​ജാ​വി​നും കൂ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​നും സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തു​ക​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    രാ​ജാ​വി​നും പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​നും ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ താ​മ​സം നേ​ർ​ന്നു. ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​ത്തി​നും ഉ​ദാ​ര​മാ​യ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​ക്കും രാ​ജാ​വ് സു​ൽ​ത്താ​ന് ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Sultan and King of Bahrain hold friendly meeting at Bait Al Rabat in Salalah
