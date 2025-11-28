Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 28 Nov 2025 11:03 AM IST
    date_range 28 Nov 2025 11:03 AM IST

    എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി 22000 സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ട്ട​വു​മാ​യി സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫ​യ്ഹ

    ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം
    എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി 22000 സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ട്ട​വു​മാ​യി സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫ​യ്ഹ
    സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫ​യ്ഹ മ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി 22000 സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി 22000 സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫ​യ്ഹ. ഹോ​ർ​മു​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ഡി​യാ​യ അ​സെ​ർ​ട്ട​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ക്യൂ​പ്രോ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷീ​ഫ് സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫ​യ്ഹ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദി​ന് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കൈ​മാ​റി.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് സ്‌​കീ​മി​നു​കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​ണ് സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫ​യ്ഹ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ഭ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ. ഒ​മാ​നി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​മു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര-​വാ​ണി​ജ്യ സം​രം​ഭ​മാ​യ കെ.​വി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫ​യ്ഹ.

    കെ.​വി ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ടീ​മി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​റി​യി​ച്ചു. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ജാ​സിം ജ​ബ്ബാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​വാ​ദ്, ജാ​ഫ​ർ ജ​ബ്ബാ​ർ, ജ​ഹാ​സ് ജ​ബ്ബാ​ർ, സാ​ജി​ദ് വാ​ഹി​ദ്, ഇ​ർ​ഫാ​ദ് ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഭാ​വി​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഒ​മാ​നി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Suhool Al Fayha achieves FSC 22000 certification
