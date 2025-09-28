Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    28 Sept 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    28 Sept 2025 11:07 AM IST

    സു​ഹാ​ര്‍ മ​ല​യാ​ളി​സം​ഘം യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 17ന് ​ അ​വ​സാ​നി​ക്കും
    സു​ഹാ​ര്‍ മ​ല​യാ​ളി​സം​ഘം യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സു​ഹാ​ര്‍ മ​ല​യാ​ളി​സം​ഘം യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    സു​ഹാ​ര്‍: സു​ഹാ​ര്‍ മ​ല​യാ​ളി​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് സു​ഹാ​റി​ന്റെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന 10ാമ​ത് എ​സ്.​എം.​എ​സ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ തീ​യ​തി​ക​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ, ചി​ത്ര​ക​ല സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ലി​റ്റ​റ​റി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24നും ​സ്‌​റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ ആ​റ്, ഏ​ഴ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം 42 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ല് സ്‌​റ്റേ​ജു​ക​ളി​ല്‍ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് 450 ഓ​ളം മ​ത്സ​രാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ മ​ത്സ​രാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 17ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വം​ശ​ജ​രാ​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​കും. സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ര്‍, ജൂ​നി​യ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍, ഓ​പ​ണ്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തു​വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന എ​സ്.​എം.​എ​സ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍, അ​തി​ന്റെ മ​ത്സ​ര​നി​ല​വാ​ര​വും ജ​ഡ്ജി​ങ് സു​താ​ര്യ​ത​യും കൊ​ണ്ട് പ്ര​ശ​സ്തി നേ​ടി​യ​താ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും അ​ത​ത് ക​ലാ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ത​ന​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം പ്ര​മു​ഖ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​യാ​ളി​സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് കു​മാ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ജ​യ​ന്‍ മേ​നോ​ന്‍, ലി​റ്റ​റ​റി മ​ത്സ​രം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഡോ. ​ഗി​രീ​ഷ് നാ​വ​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ റി​ജു വൈ​ലോ​പ്പ​ള്ളി, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ജ്യോ​തി മു​ര​ളി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സു​ഹാ​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ജീ​ഷ് ശ​ങ്ക​ര്‍, മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ഡോ. ​റോ​യ് വീ​ട്ടി​ല്‍, വി​നോ​ദ് നാ​യ​ര്‍, ലി​ജു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ദി​നേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ പി​ട്ട​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

