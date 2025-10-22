Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:08 AM IST

    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് ആ​രോ​ഗ്യ ക്ലാ​സ്

    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് ആ​രോ​ഗ്യ ക്ലാ​സ്
    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    സു​ഹാ​ർ: ലോ​ക മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് മ​ആ​വാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​ർ പാ​രീ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പ​ടി​യി​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​ഫീ​ദ സാ​ജി​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    1ഡോ. ​ഉ​ബൈ​ദ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ആ​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ർ​വ അ​സ്മ ‘സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ മാ​ന​സി​ക​സ​മ്മ​ർ​ദ നി​യ​ന്ത്ര​ണം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. സ​ബ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ഫ അ​ന​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡോ. ​ഷൈ​ജു ഫി​ലി​പ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Oman Newssuharhealth classKMCC Women's Wing
    News Summary - Suhar KMCC Women's Wing Health Class
