സുഹാർ കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ്text_fields
സുഹാർ: 30 വർഷത്തെ പ്രവാസജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സുഹാർ കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പന്നിയൂരിന് മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി സുഹാർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഉപദേശകസമിതി ചെയർമാൻ പി.ടി.പി. ഹരിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷബീറലി മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്ക് സുഹാർ കെ.എം.സി.സിയുടെ ഉപഹാരം മുതിർന്ന നേതാവ് എം.ടി. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കൈമാറി. സുഹാർ കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളും മറ്റ് പ്രവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങളും സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റയീസ് ഇരിക്കൂർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അഷ്റഫ് മലപ്പുറം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
