Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി...
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 10:43 AM IST

    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി പ​ന്നി​യൂ​രി​ന് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സു​ഹാ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌

    Listen to this Article

    സു​ഹാ​ർ: 30 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി പ​ന്നി​യൂ​രി​ന് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സു​ഹാ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ടി.​പി. ഹ​രി​സ്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബീ​റ​ലി മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി​ക്ക്‌ സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ‌എം.​ടി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ‌കൈ​മാ​റി. സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും മ​റ്റ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​യീ​സ് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewssuharK.M.C.C.gulf news malayalam
    News Summary - Suhar K.M.C.C. pilgrimage
    Similar News
    Next Story
    X