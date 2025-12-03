Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 11:45 AM IST

    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; അ​ൽ​ജ​സീ​റ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; അ​ൽ​ജ​സീ​റ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ൽ​ജ​സീ​റ ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    സു​ഹാ​ർ: കെ.​എം.​സി.​സി സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി ബി​ദാ​യ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് അ​ൽ ജ​സീ​റ സു​ഹാ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫൈ​ന​ലി​ൽ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തും ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​നാ​ൽ​ട്ടി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്‌ സ​യാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ന്നേ​ഴ്‌​സി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​വ ഹാ​ജി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ ജ​സീ​റ ടീം ​ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി ബി​ദാ​യ എ​ഫ്‌​സി ടീ​മി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​യീ​സ് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ കൈ​മാ​റി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന 15 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച സു​ഹാ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി മു​സ്ത​ഫ​യും 40 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച റോ​ക്ക് സ്റ്റാ​ർ എ​ഫ്‌​സി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി അ​ദ്നാ​നും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ബ​ഷീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, സു​നീ​ർ അ​റ​ക്ക​ൽ, പി.​ടി.​പി. ഹാ​രി​സ്, മു​സ്ത​ഫ മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ക​ട​വ​നാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:football tournamental jazeerawinnerssuharK.M.C.C
    News Summary - Suhar K.M.C.C. Football Tournament; Al Jazeera Winners
