Madhyamam
    സു​ഹാ​ർ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഏ​ഴി​ന്

    സു​ഹാ​ർ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഏ​ഴി​ന്
    സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​ർ സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് സു​ഹാ​ർ അ​ൽ ഹം​ബാ​റി​ലെ ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.

    ര​ണ്ട് ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​ലേ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്ന മേ​ള, കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​നാ​ള​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ, വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ കേ​ര​ളീ​യ ത​നി​മ​യു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മൃ​ദ്ധി​യോ​ടെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക​യാ​ണ്. മ​ധ്യ​തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ, മ​ല​ബാ​ർ, തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ളം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ത​ന​തു​രു​ചി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം അ​റ​ബ് രു​ചി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള, നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തി​ന്റെ ന​ന​വു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​കും.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം റി​ഷാ​ദ് ഗ​നി, ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ താ​രം അ​ന​ന്ത​പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ഹാ​മേ​ള​ക്ക് നി​റ​പ്പൊ​ലി​മ​യേ​കു​മെ​ന്ന് വി​കാ​രി ഫാ. ​സാ​ജു പാ​ടാ​ച്ചി​റ, ട്ര​സ്റ്റി ജോ​ഫി വ​ർ​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ തോ​മ​സ്, ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജെ​ബി ഫി​ലി​പ്പ് ജേ​ക്ക​ബ്, തോ​മ​സ് ജോ​ഷ്വാ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    soharGulf Newsfood festival
    News Summary - Suhar Food Festival on the 7th
