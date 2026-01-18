Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:33 AM IST

    സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2.7 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തി; ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​രും

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2.7 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തി; ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​രും
    cancel
    camera_alt

    നാ​ലാ​മ​ത് സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​പ​ൺ ബ​സ് സു​ഹാ​ർ കോ​ട്ട​ക്കും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തി​നും

    സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു

    സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഒ​മാ​നി വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​ വേ​ല​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട വീ​ട്ട​മ്മ

    സു​ഹാ​ർ: നാ​ലാ​മ​ത് സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​കരേ​റു​ന്നു. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 2.7 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തി​യ​താ​യി ഇ​വ​ന്റ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​വ​ലീ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​രും. ഒ​മാ​നി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സു​ഹാ​ർ എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വി​ന്റേ​ജ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക, ഒ​മാ​നി സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ, പൈ​തൃ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ ‘അം​നി​യ്യ’ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളെ വി​ർ​ച്വ​ൽ റി​യാ​ലി​റ്റി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് അം​നി​യ്യ. ദി​വ​സേ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഷോ​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഉ​ൽ​സ​വ​ഛാ​യ തീ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും പൈ​തൃ​ക​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വും വി​നോ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര വി​നോ​ദാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന കു​ടും​ബ​കേ​ന്ദ്രി​ത വി​നോ​ദാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഒ​മാ​നി വി​ല്ലേ​ജ്’, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വും വി​നോ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന തി​യ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സം​ഗീ​ത​ക​ല​ക​ളും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഒ​മാ​നി ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത ഗ്രാ​മ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി സു​ഹാ​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ചു​റ്റി​ക്കാ​ണു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഓ​പ​ൺ ബ​സും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ന്റേ​ജ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗം.

    ഒ​മാ​നി, ഗ​ൾ​ഫ്, അ​റ​ബ് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​ര​മ്പ​ര ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ, ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സീ​സ​ണ​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക-​വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി സോ​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മാ​റു​ക​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി കാ​ർ​ണി​വ​ൽ, പ​ട്ടം പ​റ​ത്ത​ൽ, ഗോ-​കാ​ർ​ട്ടി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. 130ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്ക​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഇ​വ​ന്റ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​വ​ലീ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 500 ബൈ​സ​യാ​ണ് സോ​ഹാ​ർ എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Suhar Festival attracts 2.7 lakh visitors; festival to continue till January 31
    Similar News
    Next Story
    X