Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 10:37 AM IST

    സു​ഹാ​ര്‍ കോ​ര്‍ണി​ഷ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സു​ഹാ​ര്‍ കോ​ര്‍ണി​ഷ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    സു​ഹാ​ര്‍ കോ​ര്‍ണി​ഷ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    സു​ഹാ​ര്‍: സു​ഹാ​ര്‍ കോ​ര്‍ണി​ഷ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ‘തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു പൊ​ന്നോ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ തി​രു​വോ​ണ​ദി​വ​സം ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സു​ഹാ​ര്‍ ത​രീ​ഫി​ലെ ഫാം ​ഹൗ​സി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 10 മ​ണി വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബ​ലൂ​ണ്‍ പൊ​ട്ടി​ക്ക​ലും ക​സേ​ര​ക​ളി​ലും ഉ​റി​യ​ടി​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടു​കൂ​ടി മാ​വേ​ലി വ​ര​വ് ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ ഓ​ര്‍മ്മ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ജ്വാ​ലാ ഫ​ല​ജ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സു​ഹാ​ര്‍ ടൗ​ണ്‍ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. കൂ​ടാ​തെ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഡോ. ​സ​ബീ​ഹാ അ​ക്ബ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​നി​താ ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സു​ഹാ​ര്‍ കോ​ര്‍ണി​ഷ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി രാ​ജേ​ഷ് കെ ​വി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ന്‍ എ​ട​പ്പ​റ്റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ താ​നൂ​ര്‍, ത​മ്പാ​ന്‍ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ, സി​റാ​ജ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, ഡോ. ​റോ​യ് പി ​വീ​ട്ടി​ല്‍, സ​ജീ​ഷ് ജി ​ശ​ങ്ക​ര്‍, സു​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ന​ല്‍കി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ മു​തി​ര്‍ന്ന അം​ഗം മോ​ഹ​ന​ന്‍ നാ​യ​രെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ല്‍ വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ല്‍ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ നി​ഷാ​ന്‍ ആ​സി​ഫി​ന് സ്‌​നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ല്‍കി. തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​ഷി​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ആ​സി​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

